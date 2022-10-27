Россия обратилась к Армении для разъяснения запрета на въезд Симоньян и Затулину

Захарова: Россия обратилась к Армении за разъяснением запрета на въезд Симоньян и Затулину

Россия обратилась к Армении, чтобы получить разъяснения относительно запрета на въезд главному редактору RT Маргарите Симоньян и заместителю комитета Госдумы по делам СНГ Константину Затулину. Об этом в ходе брифинга сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, ее цитирует ТАСС.

«Мы по дипломатическим каналам незамедлительно обратились к армянской стороне за официальным подтверждением и разъяснением», — заявила дипломат, добавив, что в ведомстве видели подобные сообщения и просят официально разъяснить, «с чем все это связано, если это подтвердится».

25 октября парламент Армении сообщил Затулину, что его приезд в страну будут считать нежелательным. В Ереване объяснили, что приняли такое решение после высказываний Затулина по поводу Армении.

26 октября о запрете на въезд в Армению сообщила и Симоньян.

Известно, что в сентябре, во время обострения на границе Армении и Азербайджана, Затулин призывал к осторожным действиям и проверке заявлений не только Баку, но и Еревана. При этом он считал необходимым повысить боевую готовность российской военной базы в Гюмри.