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21:42, 27 октября 2022Спорт

Стали известны вероятные соперники сборной России в двух товарищеских матчах

Championat.Asia: сборная России проведет товарищеские матчи с Узбекистаном и Таджикистаном

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Сборная России по футболу может провести еще два товарищеских матча. Вероятные соперники национальной команды стали известны Championat.Asia.

По информации источника, сборная России проведет товарищеские матчи с Таджикистаном и Узбекистаном. Первая встреча пройдет 17 ноября в Душанбе. 20 ноября россияне в Ташкенте сыграют против соперников из Узбекистана.

Ранее сообщалось, что сборная России планирует провести матчи с Ираном и Боснией и Герцеговиной. Однако лидеры боснийцев выступили против проведения игры.

24 сентября сборная России в товарищеском матче обыграла команду Киргизии со счетом 2:1. Голами отметились Даниил Уткин и Александр Соболев, реализовавший пенальти.

28 февраля Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международная федерация футбола (ФИФА) исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России лишилась шансов на участие в чемпионате мира 2022 года.

Дарья Коршунова
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