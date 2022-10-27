Стали известны вероятные соперники сборной России в двух товарищеских матчах
Сборная России по футболу может провести еще два товарищеских матча. Вероятные соперники национальной команды стали известны Championat.Asia.
По информации источника, сборная России проведет товарищеские матчи с Таджикистаном и Узбекистаном. Первая встреча пройдет 17 ноября в Душанбе. 20 ноября россияне в Ташкенте сыграют против соперников из Узбекистана.
Ранее сообщалось, что сборная России планирует провести матчи с Ираном и Боснией и Герцеговиной. Однако лидеры боснийцев выступили против проведения игры.
24 сентября сборная России в товарищеском матче обыграла команду Киргизии со счетом 2:1. Голами отметились Даниил Уткин и Александр Соболев, реализовавший пенальти.
28 февраля Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международная федерация футбола (ФИФА) исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России лишилась шансов на участие в чемпионате мира 2022 года.