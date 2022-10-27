Москвичи охладели к аренде жилья

«Инком-Недвижимость»: спрос на аренду жилья в Москве за месяц упал на 20 процентов

Спрос на аренду недвижимости стандарт- и комфорт-классов в Москве через месяц после объявления частичной мобилизации упал на 20 процентов. О том, что жители столицы охладели к съему жилья, сообщили аналитики риелторской компании «Инком-Недвижимость», пишет РБК.

При этом объем предложения съемного жилья в Москве за данный период увеличился на 15 процентов, а средний период от выставления объявления до сдачи — с одного-трех дней до двух недель. Специалисты также отметили, что высокий сезон на рынке аренды закончился на месяц раньше привычного срока: обычно он завершается в конце октября.

Эксперты добавили, что снижение интереса потенциальных арендаторов к съему квартир начало влиять на размер ставок. В данный момент цены остаются стабильными, несмотря на то, что в высокий сезон повышение может составлять до 35 процентов. По словам заместителя директора управления аренды квартир «Инком-Недвижимости» Оксаны Поляковой, владельцам квартир, которые сейчас предоставляют скидки с неохотой, через некоторое время придется считаться со снижением спроса и предлагать съемное жилье с дисконтом в 5-10 процентов.

В октябре в пресс-службе столичного управления Росреестра сообщили о том, что москвичи охладели к покупке новых квартир. По их данным, количество договоров долевого участия (ДДУ), зарегистрированных в Москве в сентябре 2022 года, оказалось на 13,4 процента ниже, чем в аналогичный период 2021 года.