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19:27, 20 октября 2022Среда обитания

Москвичи охладели к покупке новых квартир

Росреестр: число сделок на первичном рынке Москвы уменьшилось на 13,4 процента

Фото: Andrey Rudakov / Getty Images

Количество договоров долевого участия (ДДУ), зарегистрированных в Москве в сентябре 2022 года, оказалось на 13,4 процента меньше, чем в аналогичный период 2021 года. О том, что жители столицы охладели к покупке новых квартир, сообщили в пресс-службе столичного управления Росреестра.

В девятом месяце текущего года на первичном рынке заключили 10,5 тысячи сделок, а в том же месяце предыдущего — на 1,6 тысячи больше, или 12,1 тысячи сделок. Кроме того, за период с января по сентябрь 2022-го зафиксировали 95 тысяч ДДУ — относительно девяти месяцев 2021-го отрицательная динамика этого параметра составила 5,5 процента. Несмотря на наблюдаемое падение, количество сделок в девятом месяце этого года было на 11,9 процента больше, чем в августе (9,4 тысячи сделок).

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При этом на рынке жилой недвижимости, где в девятом месяце 2022-го оформили 7,7 тысячи договоров, отрицательная динамика относительно сентября прошлого года, когда показатель оценили в 10 тысяч ДДУ, составила 23,2 процента. Однако параметр за сентябрь текущего года оказался на 11,8 процента выше, чем в августе — тогда москвичи заключили 6,9 тысячи сделок. За девять месяцев нынешнего года число сделок уменьшилось на 4,6 процента по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, до 65,5 тысячи.

В октябре эксперты «Циан.Аналитики», исследовавшие поквартальную динамику количества заключенных ДДУ в Москве и Московской области, пришли к выводу, что жители столицы стали активнее покупать жилье в новостройках. Согласно их данным, показатель третьего квартала 2022 года — 33 тысячи сделок — на 27 процентов превзошел показатель второго.

Полина Кислицына
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