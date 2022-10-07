В Москве стали активнее покупать жилье в новостройках

«Циан.Аналитика»: в третьем квартале 2022-го число ДДУ увеличилось на 27 процентов

В третьем квартале 2022 года было оформлено 33 тысячи договоров долевого участия (ДДУ), что на 27 процентов больше, чем во втором квартале нынешнего года. О том, что москвичи стали активнее покупать жилье в новостройках, «Ленте.ру» сообщили эксперты «Циан.Аналитики».

Из указанного числа за третий квартал 15,5 тысячи сделок заключили в Старой Москве, 12,6 тысячи — в Московской области, а 4,9 тысячи — в Новой Москве. Общий прирост спроса в старых и новых границах столицы оценили в 29 процентов, в области — в 24 процента. Несмотря на наблюдаемую положительную динамику, показатель третьего квартала 2022-го оказался на 12 процентов ниже, чем в те же месяцы 2021-го.

Количество зарегистрированных сделок с недвижимостью в июле 2022-го составило 10,1 тысячи, в августе — 11 тысяч, в сентябре — 11,9 тысячи. Специалисты отметили, что сентябрь стал самым активным месяцем в третьем квартале, даже несмотря на снижение спроса в конце месяца на фоне объявления частичной мобилизации.

Эксперты пришли к выводу, что интерес покупателей к недвижимости продолжил восстанавливаться после минимальных показателей, которые были зафиксированы весной текущего года. Активность покупателей, по их мнению, увеличилась за счет действия льготной ипотеки и субсидированной застройщиками ипотеки, а также нереализованного весной отложенного спроса.

В октябре руководитель инвестиционно-девелоперской компании «Рентавед» Руслан Сухий предрек ценам на новостройки в Москве снижение на 15-20 процентов. По словам эксперта, существует вероятность, что на рынке жилья произойдет стагнация, когда продажи и спрос снизятся и начнется изменение цен.