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09:39, 27 октября 2022Культура

Том Хиддлстон впервые стал отцом

Звезда фильмов Marvel Том Хиддлстон впервые стал отцом

Фото: Efren Landaos / Globallookpress.com

41-летний английский актер и звезда фильмов Marvel Том Хиддлстон впервые стал отцом. Об этом сообщает Us Weekly.

Супруга артиста, 38-летняя актриса Зави Эштон, родила ребенка, пол и имя которого пара предпочла не раскрывать.

«Тому и Зави нравится быть родителями, и они полны радости. Они столкнулись с несколькими проблемами в роли родителей — мало спят и очень взволнованы», — сообщил источник, приближенный к звездной семье. Сами актеры никак не прокомментировали новость о рождении ребенка.

Информация, что Хиддлстон впервые станет отцом, появилась в конце июня.

Незадолго до этого звезда «Мстителей» официально подтвердил помолвку с Зави Эштон, слухи о которой появились в марте этого года, а также заявил, что он очень счастлив. Актеры познакомились в 2019 году во время работы над постановкой «Предательство», где они играли мужа и жену. Хиддлстону и Эштон сразу же приписали роман, но слухи об их отношениях подтвердились лишь спустя два года, в сентябре 2021-го, когда целующуюся пару сняли папарацци.

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Анастасия Астахова
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