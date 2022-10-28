Захарян рассказал об интересе к нему «Барселоны»

Футболист Арсен Захарян рассказал об интересе к нему «Барселоны»

Полузащитник московского «Динамо» и сборной России по футболу Арсен Захарян рассказал, что им интересовалась «Барселона». Игрок высказался на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

«В руководстве говорили, что мной интересовались: приезжали на матч, следили, смотрели. Воспринимал это спокойно», — рассказал Захарян. Футболист также отметил, что читал в прессе об интересе со стороны мадридского «Реала», но не может это подтвердить.

23 сентября журналист Грач Хачатрян рассказал, что Захарян рассматривает возможность получить армянский паспорт вместо российского. Сообщалось, что полузащитник также может сменить спортивное гражданство, чтобы выступать за сборную Армении.

1 сентября «Динамо» сообщило, что переход Захаряна в «Челси» не состоится из-за технических проблем. Подробности произошедшего не раскрывались. Футболист заявил, что расстроился из-за случившегося, однако взял себя в руки.