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12:36, 28 октября 2022Наука и техника

США откажутся от самой мощной термоядерной бомбы

В США анонсировали снятие с вооружения мегатонной термоядерной бомбы B83-1

Фото: Master Sgt. Ken Hammond / U.S. Air Force / Wikimedia

Администрация президента США Джозефа Байдена планирует отказаться от свободнопадающей термоядерной бомбы B83-1, которая является последней мегатонной бомбой в арсенале США, пишет Defense News.

В представленном в этом году «Обзоре ядерной политики» отмечается, что финансирование арсенала B83-1 прекратят. «Свободнопадающая бомба B83-1 будет снята с вооружения из-за возрастающих ограничений ее возможностей и растущих расходов на техническое обслуживание. В ближайшей перспективе мы будем использовать существующие возможности для того, чтобы подвергать риску труднодоступные и глубоко спрятанные цели», — говорится в документе.

Администратор Национального управления по ядерной безопасности США Джилл Хруби в ходе слушаний в сенате предположила, что число вероятных целей, которые сможет поразить B83, сокращается.

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Свободнопадающую термоядерную бомбу с зарядом переменной мощности B83 приняли на вооружение в 1983 году. Боеприпас массой около 1100 килограммов может нести заряд мощностью до 1,2 мегатонны в тротиловом эквиваленте.

В мае аналитик Алексей Суконкин сообщил, что мощность ядерной бомбы B61-12, которую могут применять американские истребители F-35, сравнима с десятью атомными бомбами «Малыш».

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Даниил Иринин
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