Роналду стал худшим игроком Лиги Европы по одному из показателей

Роналду стал худшим игроком Лиги Европы по количеству упущенных явных голевых моментов

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду стал худшим футболистом по итогам пяти туров группового этапа Лиги Европы по одному из показателей. Об этом сообщается в Twitter WhoScored.

Форвард упустил пять явных голевых моментов в пяти поединках. Больше никто из участников турнира не может похвастаться таким количеством нереализованных возможностей.

21 октября МЮ отстранил Роналду от игр и тренировок с основным составом клуба. Это решение главный тренер команды Эрик Тен Хаг принял из-за того, что португалец покинул стадион до окончания встречи с «Тоттенхэмом» в Английской премьер-лиге 19 октября. Однако 25 октября футболист вернулся к занятиям с основной командой.

«Манчестер Юнайтед» в пяти турах Лиги Европы набрал 12 очков и обеспечил себе выход в плей-офф. Роналду забил два мяча и сделал одну голевую передачу.