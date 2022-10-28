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18:04, 28 октября 2022Наука и техника

Новый смартфон Apple подешевел на четверть

Hi-Tech Mail.ru: iPhone 14 Plus подешевел в России до 70 тысяч рублей

Фото: Carlos Barriaa / Reuters

Стоимость нового смартфона Apple резко снизилась на российском рынке. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.ru.

Согласно каталогу портала, стоимость iPhone 14 Plus достигла 70 тысяч рублей. «В России смартфон появился в середине октября по цене от 94 990 рублей», — отметили журналисты, подчеркнув, что всего за несколько недель аппарат подешевел примерно на четверть.

Удешевление модели может быть связано с тем, что на рынке появилось достаточное количество смартфонов. Также девайс мог подешеветь из-за сниженного спроса на устройство.

Поступивший в продажу 7 октября iPhone 14 Plus получил 6,7-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2778х1284 пикселей, процессор A15, 6 гигабайт оперативной памяти, от 128 гигабайт встроенной памяти. На задней панели гаджета расположена двойная камера с объективами на 12 мегапикселей каждый. Смартфон оснащен аккумулятором емкостью 4323 миллиампер-часа.

Ранее источники The Information заявили, что Apple была вынуждена сократить производство iPhone 14 Plus из-за низкого спроса. По информации инсайдеров, производственные мощности были направлены на выпуск более востребованных на рынке iPhone 14 Pro и 14 Pro Max.

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Андрей Ставицкий
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