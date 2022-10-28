Кризис помог американскому нефтегазовому гиганту разбогатеть

ExxonMobil получила почти $20 млрд прибыли в третьем квартале, сравнявшись с Apple

Американский нефтегазовый гигант ExxonMobil даже в условиях кризиса смог разбогатеть еще больше, получив рекордные 19,66 миллиарда долларов прибыли в третьем квартале и сравнявшись по этому показателю с самой дорогой компанией США Apple. Об этом пишет Reuters.

Прибыль ExxonMobil почти в 20 миллиардов долларов (у Apple за третий квартал — 20,7 миллиарда) намного превысила недавние прогнозы аналитиков Уолл-стрит, указывает агентство. Рекордных показателей помогли достичь высокие цены на энергоресурсы в условиях растущего спроса и недостатка предложения на мировых рынках. А на фоне сокращения поставок нефти и газа из России в Европу американский экспорт обещает установить рекордные прибыли для компаний в энергетической отрасли.

Сообщения об увеличении доходов стали катализатором для роста акций ExxonMobil почти на 2 процента, до 109,6 доллара, к 17:30 по московскому времени. Прибыль на акцию составила 4,68 доллара, что превышает консенсус-прогноз в размере 3,89 доллара.

Суммарно за девять месяцев текущего года компания заработала 43 миллиарда долларов, что на 19 процентов больше, чем за тот же период 2008 года, когда нефть торговалась на уровне 140 долларов за баррель. Прибыль от добычи нефти и газа в прошлом квартале утроилась, а прибыль от продажи моторного топлива выросла в десять раз по сравнению с уровнем прошлого года.

До 2013 года ExxonMobil считалась самой дорогой публичной компанией в США. Недавно Exxon приняла решение увеличить добычу и производство ископаемого топлива, что на фоне решений множества энергокомпаний мира о постепенном снижении добычи встретило резкую критику. Тем не менее прибыль крупнейшей нефтегазовой компании США значительно опередила показатели британо-нидерландской Shell и французской Total.

После начала спецоперации на Украине ExxonMobil заявила об уходе с российского рынка и списала активы в стране стоимостью почти 4 миллиарда долларов. Будучи оператором шельфового нефтегазового проекта «Сахалин-1», компания практически полностью остановила там добычу, что привело к решению президента России Владимира Путина о создании нового российского оператора, к которому перешли права управления. ExxonMobil отказалась от доли в проекте с новом юридическим лицом и, таким образом, списала мощности по добыче 220 тысяч баррелей в сутки.