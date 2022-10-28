Немецкий биатлонист-чемпион объяснил опасность допуска россиян к турнирам

Немецкий биатлонист Кюн объяснил опасность допуска россиян к стартам наличием оружия

Чемпион Европы по биатлону немец Йоханнес Кюн объяснил опасность допуска российской сборной к международным турнирам. Его слова приводит BR24.

Он предположил, что это может быть рискованно из-за наличия оружия и патронов у спортсменов на стартах. «Не знаю, что будет, если встретятся россияне и украинцы на трассе. Все они — классные ребята. Но кто знает, что может произойти?» — заявил Кюн.

5 октября шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон осудил главу Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха за желание вернуть российских спортсменов на соревнования. «Большинство людей понимают, что отстранение россиян весной было правильным решением. С тех пор ничего не изменилось. Не произошло ничего, что могло бы оправдать отмену этого решения», — сказал он.

16 сентября стало известно, что Международный союз биатлонистов продлил отстранение российских и белорусских спортсменов, которое длится с начала марта. Распоряжение будет действовать до дальнейшего уведомления.