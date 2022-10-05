Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Онс Жабер
Завтра
12:00 (Мск)
Евгения Родина
Монастир
Магдалена Фрех
Завтра
12:00 (Мск)
Вероника Кудерметова
Монастир
Анастасия Потапова
Завтра
12:00 (Мск)
Тамара Зиданшек
Монастир
Динамо Мн
Сегодня
19:10 (Мск)
Витязь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Спартак
Сегодня
19:30 (Мск)
СКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Челси
Сегодня
22:00 (Мск)
Милан
Лига чемпионов|Группа E. 3-й тур
Спорт

Шведский биатлонист осудил главу МОК за желание вернуть россиян на турниры

Шведский биатлонист Самуэльссон назвал дискуссию о возвращении россиян на турниры нелепой

Фото: Anders Wiklund / TT News Agency / Reuters

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон осудил главу Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха за желание вернуть российских спортсменов на турниры. Его слова передает Expressen.

Самуэльссон назвал дискуссию о возвращении россиян на турниры нелепой. «Большинство людей понимают, что отстранение россиян весной было правильным решением. С тех пор ничего не изменилось. Не произошло ничего, что могло бы оправдать отмену этого решения», — заявил он.

30 сентября Бах высказался об участии россиян в стартах. По его мнению, те, кто дистанцировался от ситуации на Украине, должны иметь возможность соревноваться под нейтральным флагом.

Самуэльссон известен резкими высказываниями в адрес российских атлетов. В частности, он был противником возвращения биатлониста Александра Логинова в спорт после отстранения с ноября 2014-го по ноябрь 2016 года за применение запрещенного эритропоэтина. Швед называл победы россиянина позором.

16 сентября стало известно, что Международный союз биатлонистов (IBU) продлил отстранение российских и белорусских спортсменов, которое длится с начала марта. Распоряжение будет действовать до дальнейшего уведомления.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
Пушилин заявил об отступлении ВСУ из Артемовска
Москалькова отреагировала на гибель мобилизованных на Урале
Беременная 44-летняя Ольга Орлова попала в больницу
Стало известно о новых обещаниях Трасс британцам
Российские компании стали отказываться от перевозки нефти морем из-за санкций ЕС
Осужденный за аферу герой ДНР решил выйти по УДО и отправиться на СВО
Режиссер «Черной пантеры» хотел завершить карьеру после смерти Чедвика Боузмана
В Совбезе обвинили США в срыве переговоров России и Украины
Шведский биатлонист осудил главу МОК за желание вернуть россиян на турниры
Итальянская Eni подтвердила возобновление поставок российского газа
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.