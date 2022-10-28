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21:02, 28 октября 2022Спорт

Легенда МЮ оценил целесообразность матча сборной России с Таджикистаном

Андрей Канчельскис заявил, что товарищеский матч с Таджикистаном нужен сборной России

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис оценил целесообразность проведения национальной командой товарищеского матча с Таджикистаном. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

«Надо, конечно, играть. И нужно показать, что мы есть. Нам нужно быть в тонусе. Да, ситуация не самая лучшая. Да, многие говорят: зачем нам это нужно? Но у нас есть лицо! И нужно сохранять свой статус», — заявил Канчельскис. Легендарный футболист «Манчестер Юнайтед» также отметил, что для него всегда было честью играть за сборную.

Ранее 28 октября стало известно, что Россия сыграет с Таджикистаном на выезде 17 ноября. Игра пройдет в Душанбе.

28 февраля Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международная федерация футбола (ФИФА) исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России лишилась шансов на участие в чемпионате мира 2022 года.

Алексей Гусев
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