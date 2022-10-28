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13:09, 28 октября 2022Россия

«Ростех» заявил о выдаче повесток сотрудникам оборонного предприятия

«Ростех»: сотрудникам предприятий ОДК в Рыбинске выдали повестки, несмотря на отсрочку

Фото: Sergey Petrov / Globallookpress.com

Сотрудники нескольких предприятий Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) в Рыбинске получили повестки в военкомат, несмотря на бронь от частичной мобилизации. Об этом представители госкорпорации «Ростех» рассказали РИА Новости.

«"Ростех" обеспокоен ситуацией с массовой выдачей повесток сотрудникам ряда предприятий, входящих в Объединенную двигателестроительную корпорацию в Рыбинске. Компании "ОДК-Сатурн", "ОДК-ГТ" и другие предприятия ОДК, выполняющие государственный оборонный заказ, включены в сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса, утвержденный сентябрьским приказом Минпромторга, и его сотрудники имеют право на отсрочку», — заявили в корпорации.

В «Ростехе» добавили, что руководство организации и ее дочерних предприятий своевременно направило все документы, необходимые для регулирования мобилизационных мероприятий и выполнило все требования нормативно-правовых актов.

Представители корпорации подчеркнули, что каждый россиянин защищает страну на разных рубежах и понадеялись, что мобилизация в Рыбинске «вернется в конструктивное русло».

Ранее издание «Ведомости» со ссылкой на собственные источники сообщило, что частичная мобилизация в России может завершиться уже в начале ноября. 14 октября глава государства Владимир Путин заявил, что мобилизационные мероприятия в стране будут закончены примерно за две недели, подчеркнув, что из запланированных 300 тысяч уже мобилизованы 222 тысячи человек.

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Варвара Родикова
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