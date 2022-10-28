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18:08, 28 октября 2022Среда обитания

Названы регионы России с увеличившейся выдачей ипотеки

ОКБ: выдача ипотеки в сентябре больше всего увеличилась в Иркутской области

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В сентябре 2022 года выдача ипотеки среди регионов России больше всего увеличилась в Иркутской области — с августа динамика достигла 21 процента. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные «Объединенного кредитного бюро» (ОКБ).

В девятом месяце текущего года в регионе оформили 2,4 тысячи кредитов на жилье. Регионом с увеличившейся выдачей ипотеки также назвали Приморский край, где рост за месяц достиг 20 процентов, до 1,7 тысячи кредитов. Топ-3 списка разделили Тюменская и Воронежская области — динамика достигла 18 процентов.

Ниже в рейтинге расположились Челябинская и Самарская области — выдача ипотеки повысилась на 16 процентов в каждом регионе. Пятую строчку списка заняла Нижегородская область, где в сентябре выдали на 15 процентов больше кредитов, чем в августе.

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В целом по стране за сентябрь выдали на десять процентов больше жилищных кредитов, чем в августе. В денежном выражении объемы выдачи стали больше на 11 процентов.

Ранее Москву назвали лидером среди регионов России по выдаче льготной ипотеки для IT-специалистов. Льготную программу запустили в мае. С этого момента по ней выдали 1,1 тысячи кредитов на сумму в 14,3 миллиарда рублей.

Нина Ташевская
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