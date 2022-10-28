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15:26, 28 октября 2022Спорт

Российская фигуристка рассказала о превращении в развратную женщину на льду

Фигуристка Виктория Синицина назвала развратными свои образы в «Ледниковом периоде»
Виктория Синицина и Никита Кацалапов

Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Фото: Алексей Смирнов / Коммерсантъ

Российская фигуристка, выступающая в танцах на льду, Виктория Синицина оценила свои образы в новом сезоне шоу «Ледниковый период». Ее слова приводит Sport24.

«Я с каждым выпуском все больше превращаюсь в более такую женщину... Не могу сказать, развратную», — рассказала спортсменка. Она добавила, что ей нравится пробовать себя в разных амплуа, и назвала участие в проекте плюсом для ее профессиональной карьеры.

14 августа тренер Синициной Александр Жулин и ее партнер Никита Кацалапов рассказал, что они приняли совместное решение о завершении карьеры. По его мнению, время фигуристов ушло. Однако вечером того же дня спортсмены опровергли эту информацию.

Синицина — серебряный призер Олимпийских игр в Пекине. В их с Кацалаповым активе есть также золото чемпионата мира (2021) и две золотые медали чемпионата Европы (2020, 2022).

Андрей Стрельцов
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