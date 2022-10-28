Тренер «Манчестер Юнайтед» оценил первый матч Роналду после отстранения

Тренер МЮ Эрик тен Хаг выразил уверенность в том, что команда может опираться на Роналду

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг оценил первый матч португальского форварда Криштиану Роналду после отстранения. Его слова приводит сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«На второй тайм мы выставили Криштиану и Маркуса Рэшфорда вместе, и хорошо, что они оба забили. Это хороший сигнал — на него мы можем опираться», — сказал тен Хаг. Он выразил уверенность в том, что далее нападающий будет забивать еще больше.

27 октября гол Роналду помог команде одержать победу над «Шерифом» в матче Лиге Европы. Встреча прошла в Манчестере и завершилась со счетом 3:0. Для 37-летнего португальца этот гол стал третьим в сезоне.

21 октября МЮ отстранил Роналду от игр и тренировок с основным составом клуба. Это решение тен Хаг принял из-за того, что португалец отказался выходить на замену в матче с «Тоттенхэмом» в Английской премьер-лиге 19 октября и покинул стадион до окончания встречи. Однако 25 октября футболист вернулся к занятиям с основной командой.

