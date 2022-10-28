Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Авангард
Сегодня
16:30 (Мск)
Адмирал
Фонбет Чемпионат КХЛ
Металлург Мг
Сегодня
17:00 (Мск)
Трактор
Фонбет Чемпионат КХЛ
Оренбург
Сегодня
17:00 (Мск)
Факел
Россия - Премьер-Лига|15-й тур
Куньлунь Ред Стар
Сегодня
19:00 (Мск)
Нефтехимик
Фонбет Чемпионат КХЛ
Локомотив
Сегодня
19:00 (Мск)
Торпедо
Фонбет Чемпионат КХЛ
Динамо М
Сегодня
19:30 (Мск)
СКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
09:05, 28 октября 2022Спорт

Тренер «Манчестер Юнайтед» оценил первый матч Роналду после отстранения

Тренер МЮ Эрик тен Хаг выразил уверенность в том, что команда может опираться на Роналду

Фото: Globallookpress.com

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг оценил первый матч португальского форварда Криштиану Роналду после отстранения. Его слова приводит сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«На второй тайм мы выставили Криштиану и Маркуса Рэшфорда вместе, и хорошо, что они оба забили. Это хороший сигнал — на него мы можем опираться», — сказал тен Хаг. Он выразил уверенность в том, что далее нападающий будет забивать еще больше.

27 октября гол Роналду помог команде одержать победу над «Шерифом» в матче Лиге Европы. Встреча прошла в Манчестере и завершилась со счетом 3:0. Для 37-летнего португальца этот гол стал третьим в сезоне.

21 октября МЮ отстранил Роналду от игр и тренировок с основным составом клуба. Это решение тен Хаг принял из-за того, что португалец отказался выходить на замену в матче с «Тоттенхэмом» в Английской премьер-лиге 19 октября и покинул стадион до окончания встречи. Однако 25 октября футболист вернулся к занятиям с основной командой.

Ксения Курашкина
Обсудить
Последние новости
Побывавший в плену боец рассказал о словах украинского депутата узникам
Конфликт сборщика шишек и пасечника закончился двойным убийством
В Казахстане началось заседание премьер-министров стран СНГ
В российском регионе задержали мужчину за разбойное нападение на пенсионерку
Генсек НАТО заявил об усилении присутствия России на Крайнем Севере
С поставками российского угля в Индию возникли проблемы
В Венгрии отметили тонкое понимание Путиным европейских проблем
В Совфеде охарактеризовали речь Путина на «Валдае»
Тренер «Манчестер Юнайтед» оценил первый матч Роналду после отстранения
Ценам на аренду жилья на одной ветке метро Москвы предрекли снижение
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.