Бивол оценил перспективу проведения боя-реванша с Альваресом

Российский боксер Бивол заявил, что ему не нужен бой-реванш с мексиканцем Альваресом

Российский чемпион Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super) Дмитрий Бивол оценил перспективу проведения боя-реванша с мексиканцем Саулем Альваресом. Его слова приводит ТАСС.

«Мне этот реванш в принципе сейчас не нужен. Я получил то, что хотел от этого боя», — заявил 31-летний спортсмен, добавив, что хочет идти вперед и двигаться к своей мечте.

Ранее Бивол раскрыл планы на будущее. «Вообще в приоритете для меня — завоевание следующих титулов, есть мечта быть абсолютным чемпионом мира», — поделился он.

7 мая Бивол победил Альвареса в поединке за пояс чемпиона мира по версии WBA в полутяжелом весе. Для россиянина победа стала 20-й в карьере.