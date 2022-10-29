В США рассказали о достижении Путиным цели в отношении Киева

CNN: президент России Путин дождался первых трещин в поддержке Вашингтоном Украины

Президент России Владимир Путин добился своего от США, так как поддержка Киева со стороны Вашингтона дала «первые трещины». Об этом рассказал обозреватель CNN Стивен Коллинсон.

Первым признаком ослабления позиции США по Украине стал призыв американских демократов к дипломатии с Москвой, адресованный президенту Джо Байдену. Журналист назвал случившееся «политической катастрофой». По словам Коллинсона, Путин «наблюдал в ожидании», когда политика Вашингтона даст слабину.

И вот наконец появились первые трещины Стивен Коллинсон Обозреватель CNN

Обозреватель также напомнил о намерении главы республиканского меньшинства палаты представителей Кевина Маккарти сократить помощь Киеву в случае победы его партии.

Поддержка Украины

25 октября новый премьер-министр Италии Джорджа Мелони в ходе телефонного разговора с американским президентом Джо Байденом пообещала продолжить поддерживать Украину.

В частности, собеседники «обсудили приверженность дальнейшему оказанию помощи Украине, призыву России к ответу за ее агрессию, реагированию на вызовы со стороны Китая», а также обеспечению поставок «доступных» энергоносителей.

Новый премьер-министр Швеции и лидер Умеренной коалиционной партии (УКП) Ульф Кристерссон заявил об аналогичном желании внести больший вклад в поддержку Украины.

Мы хотим больше. Мы можем внести еще больший вклад [в поддержку Украины] Ульф Кристерссон Премьер-министр Швеции

При этом 19 октября Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по зданию консульства Швеции в Каховке Херсонской области с помощью реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Отказ от помощи

26 октября депутат сейма и бывший заместитель главы МИД Польши Павел Коваль заявил, что западные страны могут отказаться от помощи Украине в случае падения температуры в домах. По его словам, боевые действия на территории Украины продолжаются из-за поддержки Запада.

Если температура в квартирах в Берлине и Париже будет низкой, много чего может произойти. Даже два-три градуса вниз могут сделать так, что Западу будет не до политики [президента России] Владимира Путина Павел Коваль Депутат сейма Польши

Коваль отметил, что Германия и Франция могут в первую очередь отдать предпочтение борьбе с энергокризисом. По его словам, гражане этих стран десятилетиями живут в комфорте. «Это характерно для стран, которые создали Европейское сообщество угля и стали», — подчеркнул Коваль.