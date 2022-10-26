Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:13, 26 октября 2022Мир

В Польше назвали условие для отказа Запада от помощи Украине

Польский депутат Коваль: Запад откажется помогать Украине после похолодания в домах

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Депутат сейма и бывший заместитель главы МИД Польши Павел Коваль заявил, что западные страны могут отказаться от помощи Украине в случае падения температуры в домах. Об этом пишет Interia.

По его словам, боевые действия на территории Украины продолжаются из-за поддержки Запада.

Если температура в квартирах в Берлине и Париже будет низкой, много чего может произойти. Даже два-три градуса вниз могут сделать так, что Западу будет не до политики [президента России] Владимира Путина

Павел КовальДепутат сейма Польши

Коваль отметил, что Германия и Франция могут в первую очередь отдать предпочтение борьбе с энергокризисом. По его словам, гражане этих стран десятилетиями живут в комфорте. «Это характерно для стран, которые создали Европейское сообщество угля и стали», — подчеркнул Коваль.

Призыв Украины

25 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил в ходе выступления по видеосвязи на международной конференции по восстановлению страны о том, что на сегодняшний день Киев не получил «ни цента» на реализацию плана быстрого восстановления Украины на общую сумму 17 миллиардов долларов.

Материалы по теме:
«НАТО не тянет на роль жандарма» Что ждет мир после украинского кризиса и какое место в нем займут Россия, США и Европа?
«НАТО не тянет на роль жандарма»Что ждет мир после украинского кризиса и какое место в нем займут Россия, США и Европа?
29 сентября 2022
«Процесс пошел» Удары по украинским городам, ядерная угроза и участие Белоруссии: как может измениться ход спецоперации?
«Процесс пошел»Удары по украинским городам, ядерная угроза и участие Белоруссии: как может измениться ход спецоперации?
11 октября 2022
Какое оружие есть у Украины: самолеты, вертолеты, танки и оружие Запада у ВСУ
Какое оружие есть у Украины:самолеты, вертолеты, танки и оружие Запада у ВСУ
22 октября 2022

Глава государства посетовал на отсутствие иностранной помощи для восстановления республики и отметил, что ракетными ударами было разрушено более трети энергетического сектора Украины.

Надежда на помощь

Ранее советник президента Украины Владимира Зеленского по вопросам экономики Александр Роднянский заявил, что Киев рассчитывает получать в качестве бюджетной помощи от 4 до 5 миллиардов долларов в месяц.

Государство должно функционировать, пенсии должны выплачиваться

Александр РоднянскийСоветник президента Украины по вопросам экономики

По мнению Роднянского, Германия в 2023 году способна оказывать ежемесячную помощь в размере 500 миллионов долларов. В целом от Евросоюза Киев надеется получать около двух миллиардов долларов в месяц, подчеркнул советник украинского лидера.

Столкновение НАТО с Москвой

20 октября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что оказывая военную помощь Киеву, а также накачивая Украину оружием, НАТО приближается к опасной черте прямого военного столкновения с Москвой.

Материалы по теме:
«Они хотят победить» США тратят миллиарды на военную помощь Украине. Зачем Америка втягивается в конфликт с Россией?
«Они хотят победить»США тратят миллиарды на военную помощь Украине. Зачем Америка втягивается в конфликт с Россией?
13 июня 2022
«Это исторический вызов» Европа теряет миллиарды и страдает от роста цен: как долго она сможет помогать Украине?
«Это исторический вызов»Европа теряет миллиарды и страдает от роста цен: как долго она сможет помогать Украине?
9 июля 2022
«Украину цинично используют» Когда Россия начнет переговоры с Киевом и каким она видит будущее украинского народа?
«Украину цинично используют»Когда Россия начнет переговоры с Киевом и каким она видит будущее украинского народа?
30 июля 2022

По словам Захаровой, страны альянса, соревнуясь друг с другом, продолжают поставлять Киеву вооружение и боеприпасы, а также разведданные и ориентировки по ведению боевых действий, обучают украинских солдат. Все это приближает НАТО к опасной черте прямого военного столкновения с Россией.

Дипломат отметила, что суммарная помощь Украине со стороны западных стран превысила 42 миллиарда долларов, при этом более 28 миллиардов приходятся на США.

Город здоровья
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Мискевич
Обсудить
Последние новости
В Польше назвали условие для отказа Запада от помощи Украине
Додон заявил о возможном вводе войск НАТО в Молдавию
Крыша горящего склада в Петербурге обрушилась
Женщина примерила комбинезон бренда Кардашьян и сравнила себя с проституткой
Бойцы ВСУ наказывали пленных за жалобы Красному Кресту
Доктор Мясников раскрыл три способа защиты от гепатита А
В США назвали причину спецоперации на Украине
Экипажу МКС отправили с Байконура грузовик с новогодними подарками
США заявили о необходимости продления зерновой сделки
США передали Украине первые два комплекса NASAMS
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.