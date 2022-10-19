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22:04, 19 октября 2022Мир

Швеция заявила о желании больше поддерживать Украину

Премьер Кристерссон заявил, что Швеция может внести больший вклад в поддержку Украины
Ульф Кристерссон

Ульф Кристерссон. Фото: Tt News Agency / Reuters

Новый премьер-министр Швеции и лидер Умеренной коалиционной партии (УКП) Ульф Кристерссон заявил о желании внести больший вклад в поддержку Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы хотим больше. Мы можем внести еще больший вклад [в поддержку Украины]», — отметил премьер Кристерссон.

На должность премьера Кристерссон был назначен 17 октября. Из 349 депутатов за проголосовали 176, против — 173. 11 сентября праволиберальный блок, в который входит УКП, победил на выборах в парламент.

Ранее глава американского Минфина Джанет Йеллен заявила, что Вашингтон в ближайшие недели рассчитывает начать выделять Украине бюджетную поддержку в размере 4,5 миллиарда долларов.

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Юлия Мискевич
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