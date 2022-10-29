Хасбик пообещал устроить проблемы Макгрегору

Блогер Хасбик пообещал доставить проблемы ирландскому бойцу MMA Конору Макгрегору

Дагестанский блогер Хасбулла Магомедов, известный как Хасбик, в интервью YouTube-каналу Nelk Boys Full Send пообещал устроить проблемы ирландскому бойцу смешанного стиля (MMA) Конору Макгрегору.

«Да, я видел все посты обо мне. Но для меня он не соперник, он умеет только болтать. Для меня он даже не боец. Если я встречусь с ним, доставлю ему проблемы. Какие? Не знаю, но обязательно что-нибудь придумаю», — заявил блогер, подчеркнув, что не уважает Макгрегора и откажется разговаривать с ним при встрече.

Макгрегор неоднократно оскорблял Хасбика в своих соцсетях. Так, в сентябре он написал, что «с удовольствием бы зафутболил этого мелкого недоноска Хасбуллу в ворота» и назвал дагестанца вонючим вырожденцем.

Хасбик приобрел популярность в социальных сетях во время продвижения его поединка с блогером-карликом — Абдурозиком. Схватка так и не состоялась. В октябре Хасбик подписал контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC).