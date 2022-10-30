53-летняя Дженнифер Лопес снялась в кружевном белье и восхитила фанатов

Певица Дженнифер Лопес снялась в кружевном белье на кровати и восхитила фанатов

Американская актриса и поп-исполнительница Дженнифер Лопес снялась в откровенном образе и восхитила фанатов. Соответствующие снимки и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

53-летняя знаменитость поделилась серией фото, на которых она позирует на кровати. На ней слитный комплект кружевного белья белого цвета и шелковый халат, обнажающий ее плечо и грудь. При этом звезда использовала в макияже серые тени и розовую помаду, а волосы распустила и уложила в легкие локоны.

Поклонники оценили фотосессию певицы, о чем принялись писать в комментариях под публикацией, которая набрала более 1,6 миллиона лайков. «Самая красивая!», «53 где? Скорее 23!», «Ты великолепна!», «Дорогая Дженнифер, ты украла наши сердца», «Дух захватывает от того, какая ты красивая!» — высказывались они.

В сентябре певица Дженнифер Лопес раскрыла секрет молодости. Для поддержания формы поп-исполнительница пьет много воды и спит семь-восемь часов в сутки. Кроме того, Лопес отметила, что не употребляет алкоголь и никогда не курила.