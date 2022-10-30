Вероятность ограничения параллельного импорта в Россию оценили

Экономист Ордов усомнился в возможности ограничить параллельный импорт в Россию

Вводить ограничения против параллельного импорта в Россию странам Европейского союза (ЕС) может быть сложно. Вероятность прекращения поставок товаров ушедших компаний через третьи страны в разговоре с «Лентой.ру» оценил директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов.

По данным издания Bloomberg, Евросоюз обеспокоился всплеском экспорта бытовой техники в Россию соседними странами. Европейские чиновники предполагают, что некоторые запчасти могут быть использованы Москвой в военных целях. Однако, по мнению Ордова, отследить этот процесс непросто.

Параллельный импорт вовсю находит возможности для формирования альтернативных логистических цепочек и невозможен для отслеживания. Есть риск того, что европейцы об этом и задумываются, но сами затраты на отслеживание крайне сложны и дорогостоящи Константин Ордов экономист

Сами компании, чьи товары в обход санкций ввозятся на территорию России, не хотели бы перебоя поставок по серым схемам, считает экономист.

«У них не возникает при продаже этих товаров, комплектующих, запасных частей никаких последствий гарантийного обслуживания и всех прочих дополнительных негативных финансовых последствий. Компании в бизнесе будут выбирать для себя финансово приятный способ. Для них параллельный импорт в данных условиях является очень выгодным. А бытовая техника является конечным продуктом, где отследить использование в условиях отсутствия авторизованных центров производителя становится практически невозможно ввиду массовости и серийности этих комплектующих», — объяснил он.

При этом отдельные поставки комплектующих, которые явно имеют двойное назначение, могут быть ограничены, считает экономист. Однако обходные пути все равно будут.

«Китай и азиатские страны в короткие сроки готовы обеспечить замену. Когда с картриджами появились проблемы, быстро нашлась альтернатива. Если европейцы сочтут необходимым ограничивать поставки и производство, то будет найдена замена. Европейцы стоят на грани рецессии, поэтому любого рода ограничения, связанные с потерями для европейской промышленности, будут еще больше повышать риски от так называемой стагфляции», — заключил он.

Как отмечает Bloomberg, после начала специальной военной операции в соседних с Россией странах произошел всплеск европейского экспорта стиральных машин, холодильников и даже электрических молокоотсосов.