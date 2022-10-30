Россия сообщила о проблеме с безопасностью движения в Черном море

Россия сообщила координатору ООН в СКЦ по проблеме с безопасностью движения в Черном море

Россия уведомила координатора ООН в Совместном координационном центре в Стамбуле о своей озабоченности по поводу обеспечения безопасности движения судов в рамках черноморской зерновой инициативы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя СКЦ Исмини Палла.

Так, координатор ООН по инициативе Амир Абдулла был уведомлен делегацией РФ в Совместном координационном центре (СКЦ) об озабоченности по поводу безопасности движения торговых судов в рамках черноморской зерновой инициативы. «Господин Абдулла довел это до сведения турецкой и украинской делегаций в СКЦ», — говорится в сообщении.

Ранее 29 октября Минобороны России заявило, что Москва приостанавливает участие в зерновой сделке после атаки дронов ВСУ на Севастополь и размещенный в городской бухте Черноморский флот.