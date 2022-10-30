В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в четырех областях Украины

Воздушная тревога объявлена в четырех областях Украины, об этом пишет РИА Новости.

Тревогу объявили в Сумской, Харьковской, Николаевской и Днепропетровской областях Украины. Также недавно тревога звучала и в Полтавской области, однако ее уже отменили.

Ранее 29 октября по всей территории Украины объявили воздушную тревогу. До этого о сигналах тревоги сообщали в Киеве. «Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты!» — уточнили в администрации столицы Украины.