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01:03, 30 октября 2022Бывший СССР

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в четырех областях Украины

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Воздушная тревога объявлена в четырех областях Украины, об этом пишет РИА Новости.

Тревогу объявили в Сумской, Харьковской, Николаевской и Днепропетровской областях Украины. Также недавно тревога звучала и в Полтавской области, однако ее уже отменили.

Ранее 29 октября по всей территории Украины объявили воздушную тревогу. До этого о сигналах тревоги сообщали в Киеве. «Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты!» — уточнили в администрации столицы Украины.

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Марина Совина
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