Мать сбитого российским депутатом ребенка раскрыла новые подробности аварии

Мать сбитого новосибирским депутатом ребенка рассказала, что он пришел домой весь в крови

Мать шестилетнего мальчика, которого в Новосибирской области сбил российский депутат на внедорожнике, раскрыла новые подробности аварии. Ее рассказ приводит «КП-Новосибирск».

По словам женщины, за несколько минут до происшествия ее сын вышел на улицу за выбежавшей из квартиры кошкой. Когда мальчик пришел домой, он был весь в крови. Дойти до дома ему помогли соседи. «Я сначала подумала, что Богдан [пострадавший], может быть, упал — на улице местами скользко. А сын говорит, что ударился о белую машину. Соседи говорят — на ребенка иномарка нашего местного депутата наехала», — рассказала россиянка.

Женщина положила сына на диван и вызвала скорую помощь. В больнице у ребенка диагностировали рваную рану на голове. Его мать добавила, что сейчас у мальчика по неизвестной причине болит живот. Врачи перевели его в реанимацию.

Россиянка также рассказала, что свидетелем наезда депутата на мальчика был ее сосед. «Он кричал этому депутату, чтобы он вызвал скорую. Но тот уехал. Потом мне сказали другие соседи, что он пережидал в гараже, пока его не узнали по камерам видеонаблюдения», — передает издание слова женщины.

Авария произошла 30 октября в городе Татарске Новосибирской области. Установленные во дворе жилого дома камеры наблюдения зафиксировали, как внедорожник на большой скорости переезжает ребенка. После этого водитель вышел из машины, постоял возле ребенка и уехал.

Как стало известно, за рулем автомобиля находился член совета депутатов Татарского района от «Единой России» Сергей Мамонтов. Глава регионального исполкома политсилы Юлия Швец заявила, что сбивший ребенка мужчина будет исключен из партии.

Министр здравоохранения области Константин Хальзов сообщил, что сейчас пострадавший находится в тяжелом состоянии. Врачи оказывают ребенку всю необходимую помощь.