Украина подписала с Чехией декларацию о членстве в НАТО

Зеленский заявил о подписании с премьером Чехии декларацию о членстве Украины в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что подписал с премьер-министром Чехии Петром Фиалой совместную декларацию о членстве бывшей советской республики в НАТО для ускорения интеграции в альянс.

Зеленский отметил, что это первый документ, который принят в целях ускорения евроатлантической интеграции Украины. «Мы зафиксировали этой декларацией, что будем усиливать сотрудничество, чтобы обеспечить стандарты НАТО на Украине», — сказал он, подчеркнув, что Киев будет стремиться к подписанию таких деклараций с другими странами.

Ранее глава делегации Верховной рады в парламентской ассамблее НАТО, зампредседателя комитета цифровой трансформации Егор Чернев рассказал, что по поручению президента Украины Владимира Зеленского дипломаты на всех уровнях ведут диалог с партнерами в НАТО о вступлении Киева в альянс.

30 сентября президент Зеленский заявил, что Украина в ускоренном режиме подаст заявку в НАТО. Он отметил, что страна «де-факто уже прошла свой путь в НАТО» и является его частью. Однако генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг уклонился от прямого ответа на вопрос о процедуре ускоренного вступления Украины. Он напомнил, что НАТО придерживается политики открытых дверей.