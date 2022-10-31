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15:43, 31 октября 2022Спорт

Футболист клуба РПЛ рассказал о походе в военкомат после получения повестки

Вратарь «Торпедо» Александр Довбня рассказал о походе в военкомат после получения повестки
Александр Довбня

Александр Довбня. Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Вратарь клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Торпедо» Александр Довбня рассказал о походе в военкомат после получения повестки. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Пришла повестка в клуб — сходил туда. Данные сверили, и все. [В военкомат] ходил, данные проверили. Нормально все», — заявил игрок и предложил больше не разговаривать на эту тему.

В конце сентября бывший игрок сборной России по футболу Динияр Билялетдинов получил повестку в военкомат. Спортсмен рассказал, что ему нужно было обновить документы и провести сверку данных. «У меня все в порядке. Вопросов не было, отпустили сразу же домой», — подчеркнул он.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. Глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что всего было призвано 300 тысяч резервистов.

Андрей Стрельцов
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