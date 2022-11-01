Глава Fight Nights отреагировал на смерть 33-летнего российского бойца ММА

Глава Fight Nights Гаджиев выразил соболезнования в связи со смертью бойца ММА Писарева

Глава промоушена AMC Fight Nights Камил Гаджиев выразил соболезнования в связи со смертью российского бойца смешанного стиля (ММА) Александра Писарева. Его слова приводят «Известия».

«Жаль, конечно, когда уходит молодежь. Спортсмены — это, как правило, люди без вредных привычек, но, в любом случае, никто не застрахован», — отреагировал на произошедшее Гаджиев.

Ранее появилась информация, что Писарев умер во сне в возрасте 33 лет. В команде боксера уточнили, что он не страдал хроническими заболеваниями. По предварительной версии, причина смерти спортсмена — последствия пищевого отравления. На плохое самочувствие также пожаловалась супруга бойца. На данный момент она находится в больнице под наблюдением врачей.

Писарев известен по выступлениям в промоушенах RCC и Fight Nights. Всего в ММА он провел пять боев, одержав три победы и потерпев два поражения. Последний поединок в его карьере состоялся в феврале 2020 года. Тогда он проиграл соотечественнику Максиму Усояну.