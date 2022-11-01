Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:56, 1 ноября 2022Мир

Пелоси оценила состояние мужа после нападения

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси сообщила, что ее муж Пол идет на поправку
Нэнси Пелоси

Нэнси Пелоси. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси оценила состояние своего мужа Пола после нападения. Заявление опубликовано на сайте политика.

По словам Пелоси, ее супруг, ставший жертвой нападения в их доме в Калифорнии, идет на поправку, и поблагодарила общественность за поддержку.

«После ужасного нападения на Пола, случившегося рано утром в пятницу, нас завалили тысячами сообщений, содержавших беспокойство, молитвы и теплые пожелания. Мы очень благодарны», — отметила она.

Пелоси также подчеркнула, что ее муж «неуклонно движется к выздоровлению», которое займет «долгое время».

28 октября на дом Нэнси Пелоси было совершено нападение. Пол Пелоси получил при нападении травмы головы, которые потребовали хирургического вмешательства.

Подозреваемому вменяется попытка убийства и жестокое обращение с пожилыми людьми. Его личность установлена, это 42-летний Дэвид Депепи. Телеканал СNN сообщил, что злоумышленник является фанатом теории заговора.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Россия остановила движение судов по коридору «черноморской инициативы»
Россиянка остановилась в отеле Бали за 250 рублей и поделилась впечатлениями
Блогеры попросили Путина и Медведева разблокировать Instagram и Facebook
Сексолог дал советы по построению отношений одиноким привлекательным людям
Мужчина по ошибке отсидел в тюрьме 38 лет за чужое преступление
Раскрыты способа обмана в продуктовом магазине
Пелоси оценила состояние мужа после нападения
Российские снайперы опробуют на Украине новую винтовку
Собянин раскрыл судьбу самой короткой ветки столичного метро
Украинская писательница решила заменить русские имена героям сказок
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.