Напавшего на дом Пелоси обвинили в попытке убийства

Полиция Сан-Франциско: напавшему на мужа сенатора Пелоси вменяется попытка убийства

Напавшему на дом спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси вменяется попытка убийства и жестокое обращение с пожилыми людьми. Об этом сообщил представитель полиции Сан-Франциско Билл Скотт на брифинге для журналистов. Трансляция велась в YouTube-канале Fox News.

«Подозреваемому вменяется попытка убийства, нападение со смертельным оружием, жестокое обращение с пожилым и другие обвинения», — сказал Скотт.

Он также сообщил, что личность нападавшего была раскрыта. Им оказался 42-летний Дэвид Депепи. При этом офицер отметил, что мотив нападения все еще устанавливается.

Вечером 28 октября неизвестный ворвался в дом американского сенатора Нэнси Пелоси и напал на ее мужа. Злоумышленник нанес мужчине несколько ударов молотков, после чего был обезоружен прибывшими на место происшествия полицейскими и задержан. Оба мужчины были доставлены в больницу. Сообщается, что напавший хотел атаковать Нэнси Пелоси.