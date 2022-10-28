Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:49, 28 октября 2022Мир

Раскрыта личность напавшего на мужа американского сенатора Пелоси

Полиция Сан-Франциско заявила, что на мужа Пелоси напал 42-летний Дэвид Депепи

Фото: Reuters

Злоумышленником, воравшимся в дом спикера Палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси и напавшим на ее мужа Пола, оказался 42-летний Дэвид Депепи. Такое заявление сделал представитель полиции Сан-Франциско Билл Скотт на брифинге для журналистов. Трансляция велась в Youtube-канале Fox News.

«Личность подозреваемого была установлена, это 42-летний Дэвид Депепи», — сообщил Скотт. Он уточнил, что мотив нападения пока не установлен.

Депепи предъявили обвинения в попытке убийства, нападении с оружием, незаконном проникновении в жилище, жестоком обращении с пожилыми людьми.

Ранее стало известно, что неизвестный человек напал на мужа Пелоси. Злоумышленник нанес мужчине несколько ударов молотком, после чего был обезоружен прибывшими на место происшествия полицейскими и задержан. Оба мужчины были доставлены в больницу. Сообщается, что напавший хотел атаковать Нэнси Пелоси.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Медведев отреагировал на желание Польши возместить военные потери при СССР
В Москве резко вырос спрос на антидепрессанты
В США заявили о неудачной войне Байдена «на уничтожение России»
Маск анонсировал изменения в Twitter
Потерпевший крушение байдарочник два дня питался водорослями и выжил
Напавшего на дом Пелоси обвинили в попытке убийства
Центробанк оценил влияние частичной мобилизации на инфляцию
Раскрыта личность напавшего на мужа американского сенатора Пелоси
Путин поздравил нового премьера Италии
В МВД рассказали о статусе Собчак по делу о вымогательстве
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.