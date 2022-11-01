В сборной России по гимнастике оценили видео МОК без упоминания СССР и России

Тренера сборной России по гимнастике возмутило видео МОК без упоминания СССР и России

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко оценила видео «Эволюция женской спортивной гимнастики», которое Международный олимпийский комитет (МОК) сделал без упоминания советских и российских спортсменок. Ее слова приводит ТАСС.

Родионенко заявила, что возмущена роликом МОК. По ее мнению, видео дискриминирует лидеров мировой женской гимнастики, в число которых входит Лариса Латынина и другие олимпийские чемпионки в составе сборных СССР и России.

Ранее МОК опубликовал ролик, посвященный развитию женской спортивной гимнастики. В него вошли нарезки выступлений спортсменок с Олимпийских игр с 1956 по 2008 год, в число которых не включили представительниц СССР и России.

В конце февраля большинство спортивных организаций отстранили сборные России и Белоруссии по рекомендации МОК. В частности, Международная федерация гимнастики (FIG) запретила россиянам принимать участие в соревнованиях, которые проводятся под эгидой организации. Также не допущены к работе на турнирах судьи и официальные лица из России.