В «Тинькофф банке» заявили о принадлежащих организации правах на бренд
Все юридические права на бренд «Тинькофф» принадлежат «Тинькофф банку». Об этом «Ленте.ру» объявил представитель кредитной организации, комментируя недавнее заявление бизнесмена Олега Тинькова, который заявил о намерении отозвать бренд «Тинькофф» из основанного им российского банка.
Сам предприниматель ранее раскритиковал нынешнее управление банком после смены владельца. В конце апреля основатель «Тинькофф Банка» продал свою 35-процентную долю в нем компании «Интеррос», которой владеет Владимир Потанин.
Ранее Тиньков сообщил в соцсетях, что принял решение отказаться от российского гражданства. Бизнесмен осудил военные действия на Украине, прикрепив к посту с заявлением фото справки о выходе из гражданства, датированной 26 октября. Однако спустя сутки публикация была удалена.