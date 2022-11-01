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13:58, 1 ноября 2022Экономика

В «Тинькофф банке» заявили о принадлежащих организации правах на бренд

«Тинькофф банк»: все юридические права на бренд «Тинькофф» принадлежат банку

Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Все юридические права на бренд «Тинькофф» принадлежат «Тинькофф банку». Об этом «Ленте.ру» объявил представитель кредитной организации, комментируя недавнее заявление бизнесмена Олега Тинькова, который заявил о намерении отозвать бренд «Тинькофф» из основанного им российского банка.

Сам предприниматель ранее раскритиковал нынешнее управление банком после смены владельца. В конце апреля основатель «Тинькофф Банка» продал свою 35-процентную долю в нем компании «Интеррос», которой владеет Владимир Потанин.

Ранее Тиньков сообщил в соцсетях, что принял решение отказаться от российского гражданства. Бизнесмен осудил военные действия на Украине, прикрепив к посту с заявлением фото справки о выходе из гражданства, датированной 26 октября. Однако спустя сутки публикация была удалена.

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Платон Щукин
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