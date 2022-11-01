В «Тинькофф банке» заявили о принадлежащих организации правах на бренд

«Тинькофф банк»: все юридические права на бренд «Тинькофф» принадлежат банку

Все юридические права на бренд «Тинькофф» принадлежат «Тинькофф банку». Об этом «Ленте.ру» объявил представитель кредитной организации, комментируя недавнее заявление бизнесмена Олега Тинькова, который заявил о намерении отозвать бренд «Тинькофф» из основанного им российского банка.

Сам предприниматель ранее раскритиковал нынешнее управление банком после смены владельца. В конце апреля основатель «Тинькофф Банка» продал свою 35-процентную долю в нем компании «Интеррос», которой владеет Владимир Потанин.

Ранее Тиньков сообщил в соцсетях, что принял решение отказаться от российского гражданства. Бизнесмен осудил военные действия на Украине, прикрепив к посту с заявлением фото справки о выходе из гражданства, датированной 26 октября. Однако спустя сутки публикация была удалена.