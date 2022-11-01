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12:54, 1 ноября 2022Экономика

Олег Тиньков заявил о намерении отозвать бренд «Тинькофф» из российского банка

Бизнесмен Олег Тиньков заявил о намерении отозвать бренд «Тинькофф» из российского банка

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Бизнесмен Олег Тиньков заявил о намерении отозвать бренд «Тинькофф» из основанного им российского банка. Об этом он сообщил в своем аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

В конце апреля основатель «Тинькофф Банка» продал свою 35-процентную долю в нем компании «Интеррос», которой владеет Владимир Потанин. В начале мая Тиньков заявил, что «забирает из страны» бренды «Тинькофф» и La Datcha. Тогда в банке прокомментировали, что «Тинькофф банк» обладает всеми юридическими правами на бренд «Тинькофф». В ответ на заявление 1 ноября кредитная организация подтвердила РИА Новости, что все юридические права принадлежат ей.

В своей публикации Тиньков напомнил, что весной банк и сам обещал провести ребрендинг и отказаться от использования старого бренда. Бизнесмен поинтересовался, сохранил ли банк это намерение.

Накануне бизнесмен объявил, что отказался от российского гражданства в связи с несогласием с политикой российских властей. В частности, бизнесмен осудил военные действия на Украине. К посту с заявлением Тиньков прикрепил фото справки о выходе из гражданства, датированной 26 октября. Однако 1 октября публикация была удалена — по словам бизнесмена, пост исчез «загадочным» образом.

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Софья Ермакова
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