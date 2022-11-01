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11:00, 1 ноября 2022Силовые структуры

Сотрудника ФСИН задержали за злоупотребление полномочиями на 12 миллионов рублей

Под Архангельском сотруднику ФСИН вменили злоупотребление полномочиями на 12,5 млн рублей

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

В Архангельской области сотрудника из руководства областного УФСИН задержали за злоупотребления должностными полномочиями на 12,5 миллиона рублей. Об этом во вторник, 1 ноября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, фигурант организовал заключение госконтрактов на поставку товаров для нужд подведомственных управлению ФСИН учреждений с заинтересованными лицами. В результате товары были закуплены по завышенным ценам. Ущерб от действий мужчины составил не менее 2,5 миллиона рублей.

Кроме того, ему вменяют второй эпизод — силовик помог знакомому заключить госконтракт на покупку пиломатериалов у УФСИН по цене ниже рыночной. Ущерб от его действий составил не менее 10 миллионов рублей.

Преступление выявили сотрудники подразделения собственной безопасности ФСИН. После задержания подозреваемого поместили в СИЗО.

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Елизавета Новикова
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