Хавбек «Реала» установил рекорд Лиги чемпионов

Хавбек «Реала» Модрич стал самым возрастным игроком Лиги чемпионов, реализовавшим пенальти

Хавбек мадридского «Реала» Лука Модрич установил новый рекорд Лиги чемпионов. Об этом в Twitter сообщает Opta Sports.

2 ноября в матче группового этапа против «Селтика» Модрич забил с пенальти, став самым возрастным игроком турнира, реализовавшим одиннадцатиметровый. На этот момент ему было 37 лет и 54 дня. Предыдущее достижение принадлежало Бураку Йылмазу, забившему «Челси» во время выступления за «Лилль» в возрасте 36 лет и 244 дней.

На момент написания заметки встреча продолжается. Реал ведет со счетом 3:0. Мадридская команда занимает первой место в группе F, набрав десять очков. Селтик занимает последнее место в группе, имея в активе два очка.

Ранее определились первые восемь участников плей-офф Лиги чемпионов сезона-2022/2023. Ими стали итальянские команды «Интер» и «Наполи», немецкие клубы «Айнтрахт» и «Бавария», английские «Ливерпуль» и «Тоттенхэм», португальский «Порту» и бельгийский «Брюгге».

Остальные участники плей-офф также определятся 2 ноября. Финал турнира состоится 10 июня 2023 года на «Олимпийском стадионе Ататюрка» в Стамбуле.