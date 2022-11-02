Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Джон Иснер
0:2
Завершен
Андрей Рублёв
Париж
Карен Хачанов
2:1
Завершен
Марк-Андреа Хюслер
Париж
Даниил Медведев
1:2
Завершен
Алекс де Минор
Париж
Реал Мадрид
5:0
2-й тайм
live
Селтик
Лига чемпионов|Группа F. 6-й тур
Ювентус
Сегодня
23:00 (Мск)
ПСЖ
Лига чемпионов|Группа H. 6-й тур
Челси
Сегодня
23:00 (Мск)
Динамо З
Лига чемпионов|Группа E. 6-й тур
22:11, 2 ноября 2022Спорт

Хавбек «Реала» установил рекорд Лиги чемпионов

Хавбек «Реала» Модрич стал самым возрастным игроком Лиги чемпионов, реализовавшим пенальти
Лука Модрич

Лука Модрич. Фото: Susana Vera / Reuters

Хавбек мадридского «Реала» Лука Модрич установил новый рекорд Лиги чемпионов. Об этом в Twitter сообщает Opta Sports.

2 ноября в матче группового этапа против «Селтика» Модрич забил с пенальти, став самым возрастным игроком турнира, реализовавшим одиннадцатиметровый. На этот момент ему было 37 лет и 54 дня. Предыдущее достижение принадлежало Бураку Йылмазу, забившему «Челси» во время выступления за «Лилль» в возрасте 36 лет и 244 дней.

На момент написания заметки встреча продолжается. Реал ведет со счетом 3:0. Мадридская команда занимает первой место в группе F, набрав десять очков. Селтик занимает последнее место в группе, имея в активе два очка.

Ранее определились первые восемь участников плей-офф Лиги чемпионов сезона-2022/2023. Ими стали итальянские команды «Интер» и «Наполи», немецкие клубы «Айнтрахт» и «Бавария», английские «Ливерпуль» и «Тоттенхэм», португальский «Порту» и бельгийский «Брюгге».

Остальные участники плей-офф также определятся 2 ноября. Финал турнира состоится 10 июня 2023 года на «Олимпийском стадионе Ататюрка» в Стамбуле.

Ксения Курашкина
Обсудить
Последние новости
Польша изъяла у посольства России базу отдыха
«Слишком красивая» для работы в IT девушка и стала успешным бьюти-блогером
Стало известно об обстреле ВСУ районов Артемовска для дискредитации России
Хавбек «Реала» установил рекорд Лиги чемпионов
В России уточнили условия параллельного импорта продукции Marvel и Disney
В Германии зарегистрированы более миллиона беженцев с Украины
В Госдуме предложили отказаться от признания CAS в России
Стало известно о смерти еще одного грузинского наемника на Украине
Посольство России прокомментировало изъятие базы отдыха под Варшавой
В турецком курортном городе произошло землетрясение
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.