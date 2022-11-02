В РПЦ выступили против уголовного наказания за мужеложство

Представитель РПЦ Легойда выступил против уголовного наказания за мужеложство

Русская православная церковь (РПЦ) выступает против возвращения уголовного наказания за мужеложство, которое существовало в СССР. Об этом заявил председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, его цитирует РИА Новости.

«Думаю, что не за всякий грех человека надлежит наказывать в уголовном порядке. Во всяком случае церковная позиция в данном случае заключается не в том, чтобы наказать человека за то, что он впал в грех содомии, а в том, чтобы он не вовлек в этот грех окружающих», — сказал Легойда.

При этом, по его мнению, запретов недостаточно, чтобы установить в обществе традиционные семейные ценности. Для этого нужно привлекать индустрию кино, СМИ и соцсети, считает он.

Легойда также от лица церкви призвал относиться к представителям ЛГБТ с любовью и не унижать их, как и любых грешников. Он подчеркнул, что демонстрировать греховное поведение недопустимо, а попытки вовлечения в него общества должны преследоваться по закону.

27 октября депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений в России. РПЦ поддержала подобную законодательную инициативу. Документ предусматривает запрет на распространение информации об ЛГБТ и пропаганду педофилии. Вместе с этим запрещаются призывы к смене пола среди подростков в интернете, СМИ, книгах, аудиовизуальных сервисах, кино и рекламе.

В 1933 году в СССР ввели уголовную ответственность за мужеложство — тогда подобное деяние каралось лишением свободы на срок до пяти лет, а за мужеложство, «совершенное с использованием зависимого положения либо с насилием, за плату, по профессии или публично» грозило заключением до восьми лет. Инициатором введения ответственности за однополые отношения в СССР выступил зампредседателя ОГПУ Генрих Ягода. Уголовное наказание просуществовало с поправками до 1993 года — за 60 лет по статье осудили около 60 тысяч человек.