Бывший легионер КХЛ ответил на критику за игру в России

Бывший хоккеист «Нефтехимика» Бучек заявил, что критика за игру в России была оправданна

Бывший игрок клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Нефтехимик» Самуэль Бучек ответил на критику за игру в России. Его слова приводит Sport.cz.

Экс-легионер заявил, что критика в его адрес была оправданна. «Стараюсь работать над собой, развиваюсь как игрок и как личность. Но это оправданно, и я, наверное, на этом закончу свой ответ по этой теме», — сказал словацкий хоккеист, который теперь представляет чешский клуб «Оцеларжи Тршинец».

9 сентября Федерация хоккея Словакии (ФХС) объявила, что продолжит вызывать в национальную команду игроков, выступающих в России. «Мы опираемся на Олимпийскую хартию, согласно которой спорт должен быть инструментом объединения», — сказано на официальном сайте ФХС.

30 августа стало известно, что шведских игроков, выступающих в России, перестанут вызывать в национальную команду. В апреле в Латвии были приняты поправки в закон о спорте, которые запретили гражданам страны участвовать в спортивных соревнованиях на территории России.