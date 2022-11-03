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13:10, 3 ноября 2022Россия

В Кремле анонсировали встречу Путина с патриархом Кириллом

Песков сообщил, что 3 ноября президент Путин встретится с патриархом Кириллом

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин в четверг, 3 ноября, проведет встречу с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Представитель Кремля не стал раскрывать темы анонсированной встречи. При этом Песков уточнил, что она состоится вечером.

Ранее глава Русской православной церкви (РПЦ) призвал духовенство и верующих молиться за здоровье Путина. Управление делами патриархии разослало соответствующее сообщение епархиальным архиереям, приурочив его к 70-летнему юбилею президента.

30 сентября сообщалось, что патриарх заболел COVID-19. В церкви заявляли, что Кириллу рекомендовали соблюдать постельный режим. О тяжести перенесенной болезни не сообщалось. 11 октября стало известно о выздоровлении главы РПЦ.

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Константин Лысяков
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