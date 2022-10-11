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Патриарх Кирилл выздоровел после коронавируса

Патриарх Кирилл выздоровел после перенесенного коронавируса

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Предстоятель Русской православной церкви (РПЦ) патриарх Московский и всея Руси Кирилл выздоровел после перенесенной коронавирусной инфекции. Об этом во вторник, 11 октября, сообщается на сайте РПЦ.

«После выздоровления и получения отрицательных результатов тестирования на ковид Святейший Патриарх Кирилл вернулся к обычному режиму работы», — рассказал глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, временно исполняющий обязанности руководителя пресс-службы РПЦ Владимир Легойда.

Представитель церкви добавил, что «предстоятель благодарит верующих за горячую молитвенную поддержку в дни болезни», отметив, что патриарх перенес ее в легкой форме.

О болезни патриарха стало известно 30 сентября. Тогда в церкви заявили об отмене ближайших мероприятий с участием Кирилла и отметили, что ему рекомендовали соблюдать постельный режим.

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Игорь Дмитров
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