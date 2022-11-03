В Финляндии ответили на вопрос о размещении ядерного оружия НАТО

Министр иностранных дел Финляндии Хаависто: в стране не будут размещать ядерное оружие

Финляндия не ставит целью размещение в стране ядерного оружия. Таким образом в четверг, 3 ноября, ответил на вопрос министр иностранных дел страны Пекка Хаависто. Он также прокомментировал проект предложения правительства о членстве страны в НАТО, сообщает ТАСС.

По его словам, Финляндия не стремится владеть ядерным потенциалом в составе блока. Помимо этого, как уточняется, у НАТО есть постоянные структуры в этих вопросах. «Цель НАТО — мир без ядерного оружия, и она должна быть достигнута через переговорный процесс, в котором участвуют все», — заявил Хаависто.

Позицию главы МИД также поддержал министр обороны Антти Кайкконен. Он пояснил, что ядерное оружие не навязывают ни Финляндии, ни Швеции. Кроме того, он подтвердил, что страна ко всему этому не стремится.

1 ноября агентство Bloomberg сообщало, что Швеция и Финляндия, возможно, будут готовы к размещению ядерного оружия вблизи границ с Россией, если их включат в состав НАТО. При этом премьер-министр Финляндии Санна Марин уточнила, что Хельсинки не должны ставить предварительных условий для членства в альянсе. С ней также согласился премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.

Ранее также стало известно, что правительство Финляндии подготовило закон, в рамках которого предполагается разрешить размещение ядерного оружия при вхождении в альянс. Новый закон вскоре представят финскому парламенту для рассмотрения.

Швеция и Финляндия 18 мая подали заявки генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу на вхождение в состав альянса. Такое решение было принято на фоне спецоперации России на Украине. На данный момент их не ратифицировали только две страны из 30 — Венгрия и Турция.