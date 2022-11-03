Военные США усомнились в возможности России создать ПАК ДА

19fortyfive: военные США заявили, что российский бомбардировщик ПАК ДА никогда не полетит

Российский Перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА) «никогда не полетит». Такое мнение порталу 19fortyfive высказали высокопоставленные представители Минобороны США.

В частности, один из собеседников издания перечисляет, что у Москвы нет ресурсов, технологической базы, опыта и денег, необходимых для создания в обозримом будущем бомбардировщика-невидимки.

Опрошенные эксперты высказались менее категорично. Так, директор программ стратегического сдерживания в исследовательском центре Стратегического командования США Адам Лоутер отметил, что вопрос не в том, будет ли ПАК ДА летать. По его мнению, гораздо важнее то, чем российские инженеры сумеют оснастить машину. «Будет ли он на 20, 50, 80 или 100 процентов равен американским истребителям-невидимкам — вот в чем вопрос», — указал он.

Старший преподаватель Университета Кентукки Роберт Фарли считает, что из-за спецоперации на Украине и западных санкций российская авиационная промышленность сталкивается со значительными проблемами. Как следствие, в обозримом будущем ПАК ДА не будет приоритетной программой.

Старший научный сотрудник фонда «Наследие» Джон Венейбл счел «верхом наглости» утверждение, будто КБ Туполева не способно разработать бомбардировщик-невидимку, не говоря уже о том, что ПАК ДА никогда не полетит. Эксперт напомнил, что русские первыми отправили человека в космос и первыми разработали и запустили сверхзвуковой транспортный самолет Ту-144. Кроме того, указал он, истоки американской стелс-технологии были основаны на концепциях и математических уравнениях блестящего русского физика Петра Уфимцева.

В октябре ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил, что опытные образцы двигателя «Изделие РФ», который должен получить создаваемый российский стратегический ракетоносец, известный как ПАК ДА, прошли стендовые испытания.

В октябре генеральный директор Научно-производственного предприятия (НПП) «Звезда» Сергей Поздняков заметил, что в России начались испытания катапультного кресла для ПАК ДА.

В феврале глава Минпромторга России Денис Мантуров сообщил, что на Казанском авиационном заводе будут производить не только Ту-160М, но и ПАК ДА.