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09:30, 3 ноября 2022Россия

Патрушев заявил об участии Запада в создании «грязной бомбы»

Секретарь Совбеза Патрушев заявил, что Запад помогает Киеву создавать «грязную бомбу»
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

Создание Украиной «грязной бомбы» происходит не без помощи Запада. С таким мнением на встрече секретарей Совбезов стран СНГ выступил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, его слова приводит ТАСС.

«По имеющимся данным, на Украине проводятся работы по созданию "грязного" ядерного заряда. Считаем, что этот процесс проходит не без участия западных кураторов», — сказал Патрушев.

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23 октября Министерство обороны России заявило, что в Киеве готовят провокацию с подрывом «грязной бомбы». В связи с этим российский министр обороны Сергей Шойгу оповестил об угрозе глав военных ведомств четырех стран — министра обороны Великобритании Бена Уолесса, главу Минобороны Турции Хулуси Акара, министров обороны Франции и США Себастьяна Лекорню и Ллойда Остина.

Впоследствии президент России Владимир Путин заявил, что сам дал Шойгу указание позвонить своим коллегам и проинформировать их об опасности. Глава государства в то же время подчеркнул, что России не нужен ядерный удар по Украине, так как в нем нет политического и военного смысла.

По данным российского оборонного ведомства, Киев обладает научной базой для создания подобного устройства. Там уточнили, что бомбу могут изготовить на научной базе Харьковского физико-технического института, который участвовал в ядерной программе СССР.

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Анастасия Шейкина
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