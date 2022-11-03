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23:35, 3 ноября 2022Спорт

Роднина одной фразой оценила идею Госдумы отказаться от признания CAS в России

Ирина Роднина назвала идею Госдумы отказаться от признания CAS в России неадекватной

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина оценила идею депутатов Госдумы отказаться от признания Спортивного арбитражного суда (CAS) в России. Ее слова приводит Sport24.

Роднина назвала это предложение совершенно неадекватным. Она добавила, что законопроект внесен и нужно следить за тем, что будет дальше.

Ранее против законопроекта выступила глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе. «Мы часто обращаемся в CAS, и почему мы не должны признавать решения этого суда на территории России, я не очень понимаю», — заявила она.

Авторами законопроекта об отказе от CAS стали депутат Роман Терюшков и сенатор Эдуард Исаков. В пояснительной записке к документу указано, что это предложение внесено с целью восстановить спортивный суверенитет России.

В конце февраля многие международные спортивные организации перестали допускать россиян до турниров по рекомендации Международного олимпийского комитета. После этого российские спортивные федерации обратились в CAS для решения спорных вопросов.

Дарья Коршунова
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