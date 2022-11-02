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21:47, 2 ноября 2022Спорт

В Госдуме предложили отказаться от признания CAS в России

В Госдуме предложили российским федерациям спорта отказаться от признания CAS
Роман Терюшков

Роман Терюшков. Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

В Государственной Думе предложили национальным спортивным организациям отказаться от признания Спортивного арбитражного суда (CAS). Соответствующий законопроект числится в думской электронной базе.

Авторами законопроекта стали депутат Роман Терюшков и сенатор Эдуард Исаков. В пояснительной записке к документу указано, что это предложение внесено с целью восстановить спортивный суверенитет России.

Ранее в CAS заявили, что апелляции российских клубов против Международной федерации футбола (ФИФА) рассмотрят 21 ноября. Протесты направили восемь команд. Они требуют отменить возможность для легионеров приостанавливать контракты.

В конце февраля многие международные спортивные организации перестали допускать россиян до турниров по рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК). В некоторых дисциплинах, таких как футбол, хоккей, легкая атлетика и фигурное катание, спортсмены полностью отстранены. В автоспорте, велоспорте, теннисе и шахматах россияне продолжают выступления в нейтральном статусе.

Ксения Курашкина
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