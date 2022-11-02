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10:52, 2 ноября 2022Спорт

CAS назвал дату рассмотрения апелляции российских клубов против ФИФА

CAS рассмотрит апелляции российских клубов на решение ФИФА по легионерам 21 ноября

Фото:Arnd Wiegmann / Reuters

Спортивный арбитражный суд (CAS) назвал дату рассмотрения апелляции российских клубов против Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом сообщается на сайте организации.

Апелляция будет рассмотрена 21 ноября. Протесты направили петербургский «Зенит», столичные ЦСКА, «Динамо» и «Локомотив», а также «Сочи», «Ростов», «Краснодар» и казанский «Рубин». Они требуют отменить возможность для легионеров приостанавливать контракты.

21 июня стало известно, что ФИФА продлила разрешение на приостановку контрактов для иностранных игроков, выступающих в Российской премьер-лиге (РПЛ). Опция действует до июня следующего года.

В феврале ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российские клубы и сборные от участия в соревнованиях под своей эгидой. Таким образом клубы РПЛ лишились еврокубков, а отечественные сборные остались без чемпионатов мира и Европы.

Дарья Коршунова
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