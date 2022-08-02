CAS зарегистрировал апелляции клубов РПЛ против ФИФА
Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляции клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) против Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом сообщается на сайте организации.
Апелляции направили петербургский «Зенит», столичные ЦСКА, «Динамо» и «Локомотив», а также «Сочи», «Ростов», «Краснодар» и казанский «Рубин». Они требуют отменить возможность для легионеров приостанавливать контракты.
21 июня стало известно, что ФИФА продлила разрешение на приостановку контрактов для иностранных игроков, выступающих в Российской и Украинской премьер-лигах. Опция действует до июня следующего года.
ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российские клубы и сборные от участия в соревнованиях под своей эгидой. Таким образом клубы РПЛ лишились еврокубков, а отечественные сборные остались без чемпионатов мира и Европы.