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Спорт

CAS зарегистрировал апелляции клубов РПЛ против ФИФА

CAS зарегистрировал апелляции клубов РПЛ против приостановки контрактов легионерами

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляции клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) против Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом сообщается на сайте организации.

Апелляции направили петербургский «Зенит», столичные ЦСКА, «Динамо» и «Локомотив», а также «Сочи», «Ростов», «Краснодар» и казанский «Рубин». Они требуют отменить возможность для легионеров приостанавливать контракты.

21 июня стало известно, что ФИФА продлила разрешение на приостановку контрактов для иностранных игроков, выступающих в Российской и Украинской премьер-лигах. Опция действует до июня следующего года.

ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российские клубы и сборные от участия в соревнованиях под своей эгидой. Таким образом клубы РПЛ лишились еврокубков, а отечественные сборные остались без чемпионатов мира и Европы.

Анастасия Борисова
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